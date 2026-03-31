Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, son dönemde alınan kararların ülkeyi demokratik gerilemeye sürüklediğini ve hükümetin güvenilirliğini tamamen yitirdiğini savundu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete eleştirilerde bulunarak, “Ne kadar güvenilmez ve ne kadar tehlikeli oldukları bu kez çok daha bariz biçimde ortaya çıktı.” dedi.

Çeler, kararnameyle yönetim anlayışını da eleştirerek, ülkede demokratik mekanizmaların işlevsiz hale getirildiğini savundu.

“Demokrasinin rafa kalktığı, yalanın ve riyanın kol gezdiği bu ‘kararname’ düzeni, geleceğe ihanetten başka bir şey değildir.” diyen Çeler, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu söyledi.

Açıklamasında Meclis’in, yasama organının etkisizleştirildiğini ileri süren Çeler, erken seçim çağrısı yaptı.

-“Artık söz halkta”

Çeler, yaşanan sürecin ardından sorumluluğun halka düştüğünü söyleyerek, güçlü bir demokratik tepki çağrısında bulundu.

“Bu saatten sonra bu korkunç hükümetin derhal gitmesi gerekir.” diyen Çeler açıklamasını “Halk yok sayılarak siyaset yapılamaz. Böyle siyaset yapana ise halk izin vermez.” ifadeleriyle tamamladı.