Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkanlığına yeniden Zeki Çeler seçildi.

TDP 9’uncu Olağan Kurultayı dün Lefkoşa The Paradise Park’ta yapıldı.

Mevcut Genel Başkan Zeki Çeler’in tek başkan adayı olduğu kurultayda

bazı tüzük değişiklikleri oylandı. Kurultay’da 50 kişilik Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulu da belirlendi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler yaptığı konuşmada, muhalefet görevine de iktidar görevine de hazır olduklarını işaret ederek, “Muhalefet diyorsanız muhalefet, iktidar diyorsanız iktidar. Ama bilin ki biz bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız” dedi.

Çeler, “Eğer halk bize muhalefet görevi verirse mecliste de meclis dışında da etkin, kararlı ve üretken bir muhalefete hazırız. Ama bizim hazırlığımız yalnızca muhalefete yönelik değildir. Biz hükümete de hazırız, bu ülkeyi yönetmeye de hazırız” dedi.

“Biz bir bütünüz” diyen Çeler, partinin şahıslar üzerinden değil; memleket ve toplumsal görev anlayışı üzerinden hareket ettiğini vurguladı.

TDP’nin ekonomi alanda güçlü teknik kadrolarla uzun süredir çalıştığını vurgulayan Çeler, vergi düzenlemeleri, adil vergi toplama mekanizmaları, turizmde ve eğitimde kalite artışı, yerel iş gücünün güçlendirilmesi ve kamu yararını esas alan ekonomik yapı üzerinde hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Zeki Çeler, Kıbrıs meselesi konusunda da konuşarak, TDP’nin çözüm modelinin açık olduğunu, federasyon temelinde çözümden yana olduklarını dile getirdi. Konuşmasında, bölgede yaşanan savaşın barışın değerini daha da artırdığını belirten Çeler, Kıbrıs’ın geleceğinin daha fazla gerilimde değil, barışta olduğunu söyledi.

Toplumun ihtiyacının çoğulculuk, uzlaşı ve ortak akıl olduğunu kaydeden Çeler, “Bu ülke sahipsiz değildir. Bu toplum çaresiz değildir.” şeklinde konuştu.

Çeler, temiz siyasetin, dürüst yönetimin, halkı önceleyen ekonominin, nitelikli eğitimin, erişilebilir sağlığın, barışın ve çözümün mümkün olduğunu dile getirerek, “O irade bu salondadır. O irade bu partidedir. O irade TDP’dedir. Etkin güç TDP’dir.” dedi.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında mücadele geçmişine sahip bir parti olduğunu kaydettiği TDP’nin, 50 yıllık tarihinde en zor dönemlerde bile geri adım atmadığını belirtti.

Harmancı, “Biz bu partiyi kolay günlerde değil, en zor günlerde birlikte ayakta tuttuk. Hükümetteyken de, dışında kaldığımızda da vazgeçmedik. Yarın da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

TDP’nin tarih boyunca “dayatmalara karşı durduğunu” kaydeden Harmancı, “Üretimden koparılmaya çalışıldığımızda karşı duran bu gelenekti. Demokrasiye müdahale edildiğinde dik duran bu gelenekti. Barış ve çözüm mücadelesinde geri adım atmayan yine bu gelenektir” ifadelerini kullandı.

Örgütlenmenin önemine de vurgu yapan Harmancı, “Parti bir disiplindir, örgüt bir aşktır. Çalışacağız, örgütleneceğiz, mahalle mahalle bu topluma ulaşacağız” diye konuştu.