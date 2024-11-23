LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de soruları yanıtladı.

Mecliste yaşananlar ve CTP- TDP tartışmasının sorulması üzerine Harmancı “Mecliste yaşananlar tam bir garabetti” dedi.

TDP Genel Başkanı Çeler’in CTP ile ilgili sözlerin hatırlatılması üzerine Harmancı “ İspatını yapamayacağı konuda daha itidalli olması lazımdı ama muhalefetin tavrı da eleştirilebilen bir tavırdı. Ama spesifik ortaya koyduğu konular ekran önünde konuşulmaması lazımdı” dedi

Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de şöyle konuştu :

Bu artık ileriye götürülmemeli. Her iki taraf için de yıpratıcı sonuçlar doğurabilir. Bu tartışmaya lüksümüz yok. Diyalogla ilerlemek gerektiğini daha doğru buluyorum. Ana Muhalefetin tavrının da doğru olmadığının altını çizerek söylüyorum. Onlar da başından diyalog yolunu açık tutması lazımdı. Olan oldu.