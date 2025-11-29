Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile

gerçekleştirdikleri ilk görüşmede Erhürman’a; işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme varılması için Crans Montana’da kalındığı yerden müzakerelerin yeniden başlamasına "yarın bile" hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Erhürman’a AB dönem başkanlığı döneminde dahi müzakerelere hazır olduğunu, kendisiyle bir araya gelmek için herhangi bir neden aramayacağını söylediğini aktaran Hristodulidis, bugüne kadar müzakere masasında elde edilen başarıları değerlendirerek ve müzakerelere yeniden başlayarak üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorununu çözmelerinin mümkün olduğunu ifade etti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın MEB sınırlandırma anlaşması imzalamasına Türkiye ve KKTC’nden gelen “çok sert” tepkilere cevap verdi.

Hristodulidis Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi olduğunu ve komşu devletlerle ilgili anlaşmaları Uluslararası Hukuk ve 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında yaptığı” cevabını verdi. Hristodulidis, Türkiye’ye “MEB sınırlandırması için diyaloğa” çağrısı da yaptı.

Hristodulidis “Ankara’dan gelen tepkilere cevabım, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye ile deniz sınırlarımızı 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında konuşmak üzere Türkiye ile aynı masaya oturmaya hazır olduğunu alenen açıklamaktır.” ifadesini kullandı. Hristodulidis, “Türk tarafı tezlerinden bu kadar eminse, yaklaşımlarına bu kadar güveniyorsa, diğer komşu devletlerle yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi aynı masaya oturalım, görüşelim, deniz sınırlarımızı belirleyelim.” dedi.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tepkisinin, Türkiye ile aynı çizgide olduğuna dikkat çekmesi üzerine Hristodulidis Erhürman’ın yaklaşımını yorumlamayacağını ve bu yaklaşımın, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin planlamalarını etkilemediğini” söyledi.

Türkiye’yi, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile “aynı masaya oturmaya” çağıran Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıslı Türkler, Rum tarafı adanın tamamı için karar verirken müzakerelerin tamamlanmasını bekleyerek dünyadan saklanmayacak” sözüne “Cumhuriyet’in planlamalarını Erhürman’ın tavrı belirlemeyecektir.” diyerek karşılık verdi. Hristodulidis “AB dönem başkanlığında bile, yarın bile müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazırız.” dedi.