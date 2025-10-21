Mesarya Belediyesi, Korkuteli Atatürk Caddesi’nde yağmur suyu drenaj ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 230 metre uzunluğundaki güzergahta çift yönlü kaldırım düzenlemesi yapılırken drenaj hattı, su şebekesi ve telefon hattı altyapısı da yenileniyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin önlenmesinin, yağmur suyunun daha rahat tahliye edilmesinin ve güvenli yaya yollarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için yatırımların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.