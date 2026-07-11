Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri Y. K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:40 raddelerinde KKTC Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde muhafaza ettiği sigara paketinin içerisinde beyaz renk peçete kağıdına sarılı 5 adet kahverengi renk uyuşturucu olduğuna inanılan haplar tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen emarenin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.