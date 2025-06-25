Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Bakan Nazım Çavuşoğlu, tüm okulların birkaç yıl içerisinde uluslararası okul standartlarına sahip olmasını hedeflediklerini söyledi.

Okullardaki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Okullarımızda klima eksikliği kalmamıştır. Akıllı tahta ihtiyacını da karşılamak için alımlara devam ediyoruz. Süreç içerisinde öğrencilerimize 25 bin civarında sandalye alarak sınıflara yerleştirdik.” dedi.

Çevre düzenlemelerine de dikkati çeken Çavuşoğlu, okul bahçelerine piknik masaları ve banklar yerleştirmeye başladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, deprem ve güvenlik konularının ise öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, öğrencilere hitap ederek “Sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sizler bugünün çocukları yarının gençleri olacaksınız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle tek tek sohbet ederek, sorularını da yanıtladı.



