Çatalköy-Esentepe Belediyesi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erol Avgören Kültür Merkezi’nde “Kadın Psikolojisi, Motivasyon ve Başarı” konulu bir söyleşi programı düzenledi.

Programa konuşmacı olarak Uzman Psikolog Tahmina Chalabi Kurt ile bölgenin tanınmış iş kadınlarından İçim Çağıner Kavuklu katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide, kadınların iş hayatındaki psikolojik dayanıklılığı ile yaşamın farklı alanlarında elde ettikleri başarıların bu dayanıklılıkla olan ilişkisi ele alındı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği programın sonunda Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da bir konuşma yaptı. Kırok, bu tür etkinliklerin toplumda psikolojik farkındalığı artırmayı ve özellikle kadınların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kırok, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinliğin sonunda Başkan Kırok, söyleşiye katkılarından dolayı konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti.