Çatalköy-Esentepe Belediyesi, adada bir ilke imza atarak çevre bilincini artırmaya yönelik hazırladığı 5 kitapçıktan oluşan özel seti bölgedeki ilkokulların dört ve beşinci sınıflarına hediye etti.

“Çevre Kirliliği, Sıfır Atık, Yenilenebilir Enerji, Ekosistem ve Küresel Isınma” gibi konuların işlendiği kitapçıklar, çocukların kolayca anlayabileceği eğlenceli görseller ve yalın anlatımlarla hazırlandı.

Başkan Kırok: “Çocuklarımız en önemli kahramanlarımızdır”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki dünyamız zor günlerden geçiyor. Eğer bu gidişata dur demezsek hem doğamız hem de biz insanlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Çocuklarımızın daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için sorumluluk almak zorundayız.

Bu konuda adım attık ve çevreye duyarlı projelerle örnek olmaya devam ediyoruz. Ancak unutmayın, bu işin en önemli kahramanları siz çocuklarsınız. Her biriniz birer doğa kahramanı olabilirsiniz.”

Çocuklara Çevre Bilinci Aşılanıyor

Hazırlanan kitapçık seti, çocuklara hem doğayı tanıtmayı hem de çevreyi koruma bilincini küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor. Eğlenceli çizimlerle desteklenen içerikler sayesinde öğrenciler, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini öğrenirken, doğayı korumak için yapabilecekleri basit ama etkili adımları da keşfedecek.