Ötüken’de salı günü bir sitenin inşaat alanı içerisinde rahatsızlanan ve yaşamını yitiren Amin Ullah’a (E-49) otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ullah’ın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı ve ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Hayvan kaçakçılığı

Ercan Havalimanı’nda araç park yeri nde dün gece, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ç.H.’nin (K-39) KKTC’ye kanunsuz olarak ithal ettiği toplam 3 adet poodle cinsi yavru köpeği N.G.’ye (K-27) sattığı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da alkollü içki satışı yapılan işyerinde çalışan D.Y.’nin (K-28), işletmede sattığı sigaralar karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 9 bin 500 TL nakit parayı, işletme kasasına koymayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Ercanda valiz çalındı

Ercan Havalimanı’nda, gelen yolcu valiz bantları üzerinde bulunan ve KKTC’ye yurt dışından gelen bir şahsa ait olan valiz, kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.K. (E-40) ve N.E.T. (K-44) tespit edilerek tutuklandı.

-İskele’de şampanya çalındı

İskele’de faaliyet gösteren bir markette satışa sunulan 2 şişe şampanyanın, kimliği meçhul şahıslar tarafından alınıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

Meselede zanlı olarak görülen A.S.A. (E-26) dün Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, R.Ç.(E-58) 129 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

-14 yaşındaki kız kayıp

Dün polise verilen bilgide, Boğazköy’de sakin Melike Karadağ’ın (K-14) ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.