İskele Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bölge sınırları içerisinde bulunan devlet ve özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin anlamlı gününü kutladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajı ve imzasıyla hazırlanan özel hediyeler öğretmenlere takdim edildi. Evlerinde ziyaret edilen emekli öğretmenlerin de özel günü kutlandı.

İSKELE BELEDİYESİ, BELEDİYE SINIRLARINDAKİ GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE HEDİYE TAKTİM ETTİ

Öğretmenlere verilen değeri yalnızca özel günlerde değil, yıl boyunca hissettirmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak gören İskele Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü geleneğini de sürdürüyor. Her yıl hazırladığı özel hediyelerle 24 Kasım’da öğretmenleri ziyaret eden İskele Belediyesi, belediye sınırlarında bulunan devlet okulları ise özel kurumlarda mesleğini icra eden öğretmenlere İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajı ve imzasıyla hazırlanan özel hediyeler taktim etti.

EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında yalnızca görevdeki öğretmenler değil, emekli öğretmenler de ziyaret edilerek bu özel günleri kutlandı. Öğretmenler de yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “ÖĞRETMENLER, EN KIYMETLİ EMEKÇİLERDİR”

Toplumların gelişiminde ve geleceğin şekillenmesinde en büyük paya sahip olan öğretmenlik, yalnızca bilgi aktaran bir meslek olmanın ötesinde, insanlığa yön veren kutsal bir görev olduğunu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sabırla, özveriyle ve büyük bir sevgiyle öğrencilerine rehberlik eden öğretmenlerin, değerleri yaşatan, karakter inşa eden ve yarınların mimarı olan en kıymetli emekçiler olduğunu belirtti.