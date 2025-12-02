Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Başkanı Ali Karavezirler, Belediye Müdürü İrfan Ünveren, Müdür Muavinleri Huriye Öztümen ile Haşim Kiracıoğlu, Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma ziyaretine katılan ekipler arasında Çatalköy-Esentepe Belediyesi de vardı.

Belediyenin hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmak amacıyla yapılan ziyarette heyet, bir dizi eğitime katıldı, belediye hizmetleri ve belediyelerin işleyişleri hakkında detaylı bilgi edindi.

Londra’da gerçekleştirilen inceleme programı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hizmet standartlarını ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımıza önemli katkılar sundu. Heyet, dünyadaki çağdaş yerel yönetim anlayışına ilişkin örnek uygulamaları; toplumsal faydayı öncelik gören yaklaşım modellerini, çevresel sorumluluk politikalarını ve kaynak döngüsünü destekleyen sistemleri ayrıntılı biçimde gözlemleme olanağı elde etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Londra ziyaretimizde katıldığımız eğitimler ve anlatılan uygulamalar bizlere yol gösterici oldu. Bu süreçte kazandığımız birikim ve örnek uygulamaları, hizmet süreçlerimize uyarlayarak toplumumuza daha verimli, etkili ve güvenilir bir yönetim anlayışı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Öte yandan Karavezirler ile beraberindeki heyet, Londra’da KKTC Temsilciliği’ni de ziyaret ederek, Aysan Mullahasan Atılgan’la bir araya geldi.

Ziyarette, ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.