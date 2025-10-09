Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligde mücadele edecek olan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale yeni sezon çalışmalarına başladı. Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde 4. kez yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Cemil Soykök yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Çanakkale’de yeni sezonda hedefi BTM 1. Lig şampiyonluğu olarak belirlenirken, mevcut tüm bonservisli oyuncular ile anlaşma sağlarken, takım kadrosunda yapılacak olan transferleri de bitirmek üzere olduğu açıkladı.

“TEK YÜREK TEK HEDEF”

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Cemil Soykök, güçlü yönetimle camia bütünlüğünü sağlayarak yola devam edeceklerini belirterek yeni sezon çalışmalarına da başlayarak çalışmalara hız vereceklerini belirtti. Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Cemil Soykök, bu sezon “tek yürek tek hedef” olarak camia bütünlüğünü de sağlayarak “Çanakkale geçilmez” sloganı ile yollarına devam edeceklerini söyledi.