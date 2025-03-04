Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışan H.İ.T’nin (E-49), işyeri adına sattığı malzemeler karşılığında müşterilerden temin ettiği 183 bin 805 TL'yi şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Kasım 2024- Şubat 2025 tarihleri arası meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.İ.T. (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

-Alayköy'de hırsızlık...13 koli puro çalan bir kişi tutuklandı

Öte yandan, Alayköy Sanayi Bölgesinde gıda ve tütün malzemeleri satılan bir işyerinden 1-3 Mart tarihleri arasında 13 koli puronun çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.T. (E-23) tespit edilerek tutuklandı.

İ.T’nin ileri sorgulamasında, çaldığı puroların 6 kolisini Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B.M’nin (E-43) yaptığı alkollü içki satışı yapılan bir işletmeye satmak amacıyla teslim ettiği belirlendi.

Söz konusu 6 koli puroyu piyasa değerinin altında kabul eden B.M aleyhinde yasal işlem başlatılırken, purolar emare olarak alındı.