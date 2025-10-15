Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı.

111 mlgr alkollü olan (yasal limitin iki katından fazla) 34 yaşındaki Erdal Nurçin, yönetimindeki SF 035 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyreden 27 yaşındaki Reza Akhlaghı yönetimindeki PY 340 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PY 340 plakalı araç yoldan çıkıp takla attı, SF 035 plakalı araç ise bir apartmana ait tabelaya ve çevre duvarına çarpıp durdu.

Kazada ağır yaralanan PY 340 plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki Reza Akhlaghı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Hediyeh Shahrıarı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan SF 035 plakalı araç sürücüsü Erdal Nurçin tutuklandı.