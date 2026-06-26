Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), uzun süredir çalışanların yaşadığı sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi amacıyla ilgili makamlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, çalışanların temel hak ve taleplerinin görmezden gelindiği, yasal başvuruların yanıtsız bırakıldığı ve kurumun geleceğini ilgilendiren kritik kararların liyakat ilkesi yerine farklı kriterler üzerinden şekillendirildiği öne sürüldü.

Sendika, servis uygulamasıyla ilgili resmi başvurularına ve sonrasında gönderilen hatırlatma yazılarına, İyi İdare Yasası’nın açık hükümlerine rağmen yanıt verilmediğini belirtti.

Havalimanı’nda görev yapan personel için yıllardır sürdürülen servis uygulamasının eşitsizlik yarattığını savunan sendika, yalnızca Lefkoşa bölgesinden servis hizmeti sağlandığını, Gazimağusa, İskele, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan çalışanların ise bu hizmetten yararlanamadığını kaydetti.

Aynı kurumda çalışan ve aynı sorumlulukları taşıyan personel arasında ayrım yaratıldığını öne süren sendika, uygulamanın hangi kriterlere göre sürdürüldüğünün açıklanmasını istedi.

Açıklamada, çalışanların kullandığı büro koltuklarının büyük bölümünün kırıldığı ve deforme olduğu, kapılar, pencereler ve tuvaletlerin uzun süredir bakımsız bırakıldığı iddia edildi.

Çalışanların omurga, boyun ve bel sağlığını tehdit eden sorunların defalarca bildirilmesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını savunan sendika, kamuoyuna “akıllı bina” olarak tanıtılan yapının gerekli bakım yapılmadığı için hızla yıprandığını öne sürdü.

Sendika, en basit ihtiyaçların dahi aylarca karşılanamamasının çalışanların yönetime olan güvenini sarstığını belirterek, sorunları çözmek yerine erteleyen bir idari anlayışın hakim olduğunu savundu.

Yaklaşık iki hafta önce Ulaştırma Bakanı ile görüşmek amacıyla resmi randevu talebinde bulunulduğu ancak bu talebe de dönüş yapılmadığı ifade edilen açıklamada, çalışanların seçilmiş temsilcileriyle görüşmeye dahi zaman ayrılmadığı ileri sürüldü.