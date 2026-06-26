Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı'nda bugün gerçekleştirilen görüşmeye, Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi, Vodafone Türkiye Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Telsim Regülasyon ve Uyum Müdürü Fikret Veysi katıldı.

Görüşmede telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve olası iş birliği alanları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, iletişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal yaşam açısından taşıdığı öneme işaret ederek, ülkenin dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayan kurumların çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Güçlü bir dijital altyapının yalnızca iletişim alanında değil, eğitimden sağlığa, ticaretten kamu hizmetlerine kadar birçok sektörde verimliliği artırdığını belirten Berova, teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kamu ile özel sektör arasında kurulacak etkin iş birliklerinin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade eden Berova, yeni nesil haberleşme teknolojilerinin yaygınlaştırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yenilikçi yatırımların desteklenmesinin ülke ekonomisinin rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Berova, dijital dönüşüm yatırımlarının vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmasının yanı sıra ekonomik büyümeyi destekleyecek yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarını belirterek, sektör temsilcileriyle diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

-Milesi

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi ise telekomünikasyon sektörünün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Berova'ya bilgi verdi.

Dijital dönüşümde telekomünikasyon sektörünün kritik rolüne dikkat çeken Milesi, Vodafone'un ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de önemli bir deneyim oluşturduğunu belirtti.

Milesi, 5G teknolojisine yönelik hazırlıklar, altyapıyı güçlendirme çalışmaları ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yapılan yatırımların hem ekonomiye hem de toplumsal gelişime katkı sağladığını kaydetti.

-Süel

Vodafone Türkiye Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de kamu ile özel sektör iş birliğinin dijitalleşme sürecinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vodafone'un telekomünikasyon alanındaki küresel deneyimini ve özellikle 5G teknolojisine ilişkin bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduklarını belirten Süel, regülasyonlar ve sektörel iş birlikleri çerçevesinde atılacak adımların ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıracağına ve dijital dönüşüm sürecine ivme kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilmesinin öneminin vurgulanmasının ardından sona erdi.