Fransız polisi, Louvre Müzesi’nden gündüz vakti gerçekleştirilen cüretkar bir soygunda çalınan paha biçilemez mücevherleri geri almak için çaresizce çalışıyor. Ancak uzmanlar, bunları kurtarmak için artık çok geç olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Pazar günü Paris’te, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine giren hırsızlar sekiz değerli parçayı çalarak sekiz dakika süren bir soygunun ardından scooterlarla kaçtı.

Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, BBC’ye yaptığı açıklamada mücevherlerin “çoktan gitmiş” olabileceğini, büyük olasılıkla yüzlerce parçaya ayrıldığını söyledi.

Diğer uzmanlara göre de parçalar, gerçek değerlerinin çok altında fiyatlara satılacak ve Fransa dışına kaçırılacak.

SOYGUNUN ARDINDAKİ İHTİMALLER

Brand, grubun profesyonel olduğuna inanıyor. Louvre gibi güvenliği yüksek bir yerden bu kadar hızlı şekilde içeri girip çıkmaları bunun göstergesi.

Brand, “Normal bir insan sabah uyanıp, ‘Hırsız olacağım, Louvre’dan başlayayım,’ diye düşünmez. Bu onların ilk soygunu değil. Daha önce de işler yaptılar, başka hırsızlıklar. Kendilerine güvenleri vardı ve ‘Bu kez kurtulabiliriz,’ diye düşündüler.” yorumunda bulundu.

ÖZEL BİR BİRİM GÖREVLENDİRİLDİ

Grubun profesyonelliği o kadar ciddiye alınıyor ki, “yüksek profilli soygunları çözmede yüksek başarı oranına” sahip özel bir polis birimi olayı araştırmakla görevlendirildi.

Yetkililer, soygunun organize bir suç ağıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Brand, bu nedenle faillerin sabıka kayıtlarının bulunma ve polis tarafından zaten tanınıyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Polis, pazartesi günü olay yerinde bırakılan bir yelek ve ekipmanın incelemeye alındığını açıkladı. Brand’e göre hırsızların yakalanmasını sağlayabilecek en güçlü delil DNA olabilir.

"SİPARİŞLE HIRSIZLIK" İHTİMALİ

Paris Savcısı Laure Beccuau’ya göre, bu tür organize suç gruplarının genellikle iki amacı vardır: Ya bir sponsorun çıkarına hareket ederler ya da kara para aklamak amacıyla değerli taşları elde etmeye çalışırlar.

Brand ise çalınan parçaların bütün halde satılmasının imkansız olduğunu düşünüyor. Sipariş üzerine hırsızlık yapılıp özel bir koleksiyonere satılma fikrinin ise yalnızca Hollywood filmlerinde rastlanabileceğini söylüyor.

“Kimse bu kadar ‘sıcak’ bir parçaya dokunmak istemez,” diye açıklıyor. “Onu arkadaşlarınıza gösteremezsiniz, çocuklarınıza bırakamazsınız, satamazsınız.”

TAHMİNİ 10 MİLYON STERLİNLİK DEĞER

Brand, çalınan nesnelerin büyük olasılıkla sökülüp parçalanacağını; altın ve gümüşün eritileceğini, değerli taşların ise daha küçük parçalara ayrılarak Louvre soygunuyla ilişkilendirilemeyecek hale getirileceğini düşünüyor.

Takı tarihçisi Carol Woolton BBC’ye yaptığı açıklamada, hırsızların Louvre koleksiyonundaki “en önemli taşları özellikle seçtiğini” söyledi.

“Güzel, büyük ve kusursuz taşlar”ın muhtemelen yuvalarından çıkarılarak satılacağını belirten Woolton, İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç için istisna yaptı. Çünkü bu taçta yer alan küçük taşların, onu “dokunulamayacak kadar tehlikeli” hale getirdiğini ifade etti.

Bu durum, taçla birlikte bir diğer parçanın da kaçış sırasında düşürülmüş olmasını ve yetkililerce bulunmasını açıklayabilir.

Uzmanlara göre çalınan İmparatoriçe Eugenie’nin tacında, oldukça yüksek değere sahip nadir doğal inciler bulunuyor.

Parçalar “paha biçilemez” olarak tanımlansa da Woolton, bunların gerçek değerlerinin çok altında fiyatlara satılmasını bekliyor.

HIRSIZLAR MÜCEVHERLERDEN NE KADAR KAZANABİLİR?

Peki, satıldıklarında ne kadar para getirebilirler? Brand’e göre parçalar haline getirilmiş haldeki ganimet “birkaç milyon sterlin” değerinde olabilir.

Çalınan altın ve taşlar toplamda 10 milyon sterline ulaşabilir, diyor çevrim içi mücevher şirketi 77 Diamonds’ın yöneticisi Tobias Kormind.

Kormind, BBC’ye yaptığı açıklamada, hırsızların taşları çıkarabilmek için yetenekli bir uzmana ve büyük, tanınabilir taşları yeniden kesebilmek için profesyonel bir elmas kesicisine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Küçük ve kolay tanımlanamayan taşlar ise hemen satılabilir. Tüm taşların tam değerini belirlemenin zor olduğunu belirten Kormind, büyük taşların her birinin yaklaşık 500 bin sterlin değerinde olabileceğini söyledi.

UMUTLAR TÜKENİYOR

Parçaların bir gün bütün halde yeniden ortaya çıkabileceğine dair umutlar hala var, ancak zaman geçtikçe bu umutlar azalıyor.

Bunun bir örneği, Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’ndeki Cartier sergisinde görülebilir. Sergide, 1948’de çalındıktan onlarca yıl sonra bir açık artırmada yeniden ortaya çıkan bir mücevher yer alıyor.