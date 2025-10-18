Güney Kıbrıs’ta iş insanı, “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı aynı zamanda lüks araç ticareti yapan 49 yaşındaki Stavros Dimosthenus dün sabah Limasol’daki evinin önünde öldürüldü.

Güney Kıbrıs’ta şok etkisi yaratan cinayet, sabah saatlerinde en işlek yolda meydana geldi.

Güney Kıbrıs’taki haber siteleri, cinayet haberine yer verirken ilk bilgilerin "mafya tarzı bir cinayete" işaret ettiğini yazdı.

“Sigmalive” internet sitesi iş insanı Stavros Dimosthenus’un, evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını, oğlu tarafından arabayla hastaneye götürülmeye çalışıldığını ancak Çiriu stadyumu önünde aracın trafik kazası yaptığını yazdı.

Bazı haber siteleri ise Dimosthenus’un, yolda silahlı saldırıya uğradığını oğlu tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı sırada kaza yaptığını belirtti.

Olayın ardından Ay.Filas çemberi ile Trodos çemberi arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

“Filelelftheros” internet sitesi, 49 yaşındaki iş insanının araçta bulunduğu esnada hayatını kaybettiğini belirtti.

Haberde ayrıca Yermoseya yakınlarındaki yolda yanan aracın cinayetle ilgisi olup olmadığının da araştırıldığı ifade edildi.

“Fileleftheros” inernet sitesi ayrıca 49 yaşındaki iş insanı Stavros Dimosthenus’un futbol camiasında tanınan bir kişi olduğunu uzun yıllar Limsol takımları Karmiotissas ve Ari’de görev yaptığını belirtti.

Dimosthenus’un ismi birkaç ay önce Rum Futbol Federasyonluğu başkanlığı için geçmiş ancak aday olmamıştı.

“Kathimerini” internet sitesi ise Dimosthenus’un, Limasol’da lüks otomobil satan bir işletmesi bulunduğunu, “DEMOCARS” adlı işletmede ikinci el lüks otomobiller sattığını belirtti.

Güney Kıbrıs'ın Al Capone'u olarak da anılan ve Rus kara para aklamasına yardımcı olma rolünü üstlendiği suçlaması yapılan Dimosthenus, Limasol Spor Kulübü Eski Başkanıydı.