Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yağmur dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, şirkete 3 gün içerisinde müstahdemi yazıp tahsil ettiği toplam 7 bin Dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, şikâyetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 20 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp aleyhinde 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, bu süre zarfında birçok ifade temin edildiğini, ifadesinde 9 adet kumarhaneye girip harcama yaptığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, müştekinin yapmış olduğu araştırmada yine zanlının konu şirketin alacaklarına karşılık olarak 1980 Sterlin, 2 bin 25 dolar ve 109 bin 601 TL meblağlı makbuzları da yazıp tahsil ettikten sonra konu parayı çalıştığı iş yerine vermediğinin tespitini yaptığını açıkladı. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.