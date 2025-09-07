Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 92. sezon açılışı için gün sayıyor. Kulüp Başkanı Mertsan Çakırlı, tarihi açılış öncesinde camiaya seslenerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

3 OLİMPİK BRANŞTA KARARLILIKLA MÜCADELE

Çakırlı, LGB’nin 92 yıllık yolculuğunda bugün Futbol, Basketbol ve Yüzme branşlarında güçlü adımlarla ilerlediğini, aynı zamanda akademilerde de gençlere ışık tuttuğunu belirtti.

Kulübün bugün 500’e yakın lisanslı sporcuya sahip olduğunu aktaran Çakırlı, İskele’nin adını her branşta onurla temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

CAMİA’YA BİRLİK MESAJI

Büyük açılış öncesi, kulüpte geçmişte başkanlık yapmış ve yönetimlerde bulunmuş tüm isimlere çağrıda bulunan Çakırlı, şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle; altyapıda, tesisleşmede ve sporda daha ileriye gideceğiz.”

ALTYAPI VE TESİS HAMLESİ

Çakırlı, genç sporcuların gelişimi için antrenman sahalarının yapımında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

İskele’ye bu yeni tesisleri kazandırmak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, kulübün geleceğine olan inancını dile getirdi.

“BAŞARIYA İNANCIMIZ SONSUZ”

Çakırlı konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“LGB, 92 yıldır dimdik ayakta. Birlik, azim ve inançla her alanda daha güçlü olacağız. Hedefimiz, başarılarımızı büyütmek ve İskele’nin gururunu tüm ülkeye taşımaktır.”