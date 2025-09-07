Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili adını kararlılıkla yaşatmaya devam ediyor. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına U10 (2015 doğumlu) anı futbol turnuvası düzenliyor. Elim bir deniz kazası sonucu 12 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına düzenlenecek olan U10 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştiriliyor.

ADI YAŞATILIYOR

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili doğal çim zeminli halı sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U10 (2015 doğumlu) anı futbol turnuvası gerçekleştirilerek adı kararlılıkla yaşatılmaya devam ediyor. İlk kez 2019 yılında başlatılan “BEM Onur kandili U10 minikler turnuvası” 2020 yılında covid 19 nedeniyle yapılamayan turnuva 2021 yılında ikinci kez, 2022 yılında ise üçüncü kez, 2023 yılında dördüncü kez, 2024 yılında beşinci kez yapılırken bu yıl 6. kez yapılacak.

6 TAKIM MÜCADELE EDECEK

12-13-14 Eylül tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası 3 akşam sürecek. U10 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Dumlupınar, Çetinkaya, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzonspor takımlarından oluşan altı takımın katılacağı turnuva tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği organizasyon final karşılaşmasıyla sona erecek. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar, dereceye giren takımlara madalyalar, katkı koyanlara plaketler yetkililer tarafından verilecek.

ONUR KANDİLİ “KALBİMİZDESİN”

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Genel Müdürü Erhan Bolkan, şirketlerinde çalışan olarak görev yapmış olan çok yönlü sporcuları Onur Kandili adını yaşatmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. 2019 yılında başlatılan “Onur Kandili anı turnuvası” bu yıl altıncı kez düzenleyeceklerine vurgu yapan genel müdürü Erhan Bolkan, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvasının en iyi şekilde yapılabilmesi için her zaman gerekli özenin gösterildiğini söyledi. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, olarak sadece ana sponsor olarak değil, sorumluluk bilinci içerisinde üzerlerine düşen görevi her zaman ve her koşulda yapmaya devam edeceklerini belirten Erhan Bolkan, “Onur Kandili’nin”, çok önemli biri kişilik sahibi, çok yönlü sporcu, iş hayatından da paylaşımcı, yardımlaşmayı seven önemli bir karakter yapısına sahip olduğuna vurgu yaparak aramızdan ayrılmasının ardından adını yaşatmak için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde kararlılıkla yapmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

“Onur Kandili Kalbimizdesin”.