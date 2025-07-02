İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl İskele Belediyesi Eski Meclis Üyesi merhum EREN ERKUL anısına gerçekleşiyor. Kuzucuk Halı Sahasında 30 Haziran Pazartesi günü başlayan turnuvada Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK, Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar SK arasında 2013 ve üzeri doğumlu futbolcu çocuklar top koşturuyor. Açılış vuruşu Eren Erkul’un ailesi tarafından 30 Haziran’da yapılan turnuvada finale yükselen takımlar MTG ile Dumlupınar oldu. 4 Temmuz’da oynanacak karşılaşmalar sonucu kupanın sahibi ile turnuvayı 3. Bitiren takım belli olacak. Turnuvayı hakem Şakir Azizoğlu yönetiyor.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ İLE DUMLUPINAR FİNALE YÜKSELDİ

Bu yıl İskele’nin sevilen isimlerinden merhum Eren Erkul anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası 30 Haziran saat 19.00’da Kuzucuk Halı Sahada Larnaka Gençler Birliği SK& Mağusa Türk Gücü ile 1461 İskele Trabzon SK& Dumlupınar SK arasında karşılaşmalarla başladı. Açılış vuruşunu merhum Eren Erkul’un oğlu Mehmet Erkul ve torunlarının yaptığı turnuvada finale yükselen ilk takım MTG oldu, rakibi Larnaka Gençler Birliği’ni 7-1 mağlup etmeyi başardı.

Turnuvadaki ikinci karşılaşma ise 1461 İskele Trabzon SK ile Dumlupınar SK arasında yaşandı. Finale yükselen ikinci takım ise rakibini 4-3 mağlup etmeyi başaran Dumlupınar SK oldu.

Turnuvanın kazananı ise 4 Temmuz Cuma günü Kuzucuk Halı Sahada saat 19:00’da başlayacak MTG-Dumlupınar SK arasında oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak.

3.’LÜK MAÇI 1461 İSKELE TRABZON İLE LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ ARASINDA OYNANACAK

Çocukların kıyasıya mücadelesinin yaşandığı EREN ERENKUL anısına minikler halı saha turnuvasının üçüncüsü de 4 Temmuz’da 1461 İskele Trabzon SK ile Larnaka Gençler Birliği SK arasında oynanacak karşılaşma sonucu belli olacak. İskele Belediyesi Spor Komitesi tarafından yakından takip edilen turnuvada çocuklara ikramlarda da bulunuluyor.