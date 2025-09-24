Bir iş insanını öldürmek için Türkiye’den gönderildiği tespit edilen tetikçi Ozan Gülbahar, Lefkoşa’da dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10:40 civarında Demirhan’da polis ekipleri tarafından alınan bir bilgi üzerine Türkiye’de sakin zanlının üzerinde yapılan aramayı aktardı. Polis, yapılan aramada sırt çantasında 7.65 mm çapında bir tabanca ve içerisinde takılı bulunan 7 adet mermi bulunduğunu, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda İstanbul’dan KKTC’ye bir iş insanını vurmak için geldiğini beyan ettiğini aktardı. Zanlının aynı gün bu hususla ilgili olarak işlemiş olduğu suçu itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini, bahse konu tabancanın bulunduğu yerin konumu ve tabancanın saklı olduğu yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini, akabinde konumu takip ederek tabancayı tasarrufuna geçirdiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis ayrıca, 2025 yılında Türkiye’den adam öldürme veya yaralama amacıyla gönderilen şahıs sayısının bu meseleyle birlikte 7’ye çıktığını kaydetti.

Mahkemede söz alan zanlı, tüm isimleri polise verdiğini ve bir cahillik yaparak KKTC’ye geldiğini ifade etti.

Yargıç Şevket Gazi ise, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.