Kıbrıslı Türklerin casinolara giremiyor olmasını eleştiren Büyükgüngör, bu durumun bir özgürlük kısıtlaması olduğunu belirterek, “Devlet ve işletmeciler bir araya gelerek bu durumu çözebilir. Misafirlerimiz çarşıya yönlendiriliyor, yerel ekonomiye katkı sağlanıyor. Aynı katkıyı Kıbrıslı Türkler de yapabilir” ifadelerini kullandı.

"CASİNOLAR SIKI DENETİM ALTINDA"

Casinoların sıkı bir denetimden geçtiğine dikkat çeken Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Büyükgüngör katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, bu durumun kaliteyi artırdığını ancak sektöre yönelik bazı klişe söylemlerin değişmesi gerektiğini ifade etti. “Denetimler sektöre katkı sağlıyor. Ancak yanlış algılar, turizmin büyümesini olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Muhalefetin zaman zaman casinolarla ilgili olumsuz algılar yaratmaya çalıştığını ifade eden Büyükgüngör, “Sadece kumar turizmi istemiyoruz gibi ifadeler, sektöre yönelik bir leke bırakıyor. Casinolar, turizmin bir parçası ve bu algıyı değiştirmek gerekiyor” diye konuştu.

"10 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM SAĞLANIYOR"

Sektörün istihdama da önemli katkı sağladığını hatırlatan Büyükgüngör, “Sadece casino sektöründe 10 binden fazla kişi çalışıyor. Turizm Bakanlığı’nın daha öngörülü politikalarla sektörü desteklemesi, ülkeye daha büyük kazançlar getirecektir” dedi.