Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Büyük Romulus” oyunuyla geçtiğimiz Pazartesi akşamı Lefkoşa’da başladı.

22'nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Büyük Romulus” oyunu Gazimağusa’da da önceki akşam tiyatroseverlerle buluştu.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen ve yoğun ilgi gören oyun, salonu dolduran tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi ve gösterim sonunda ayakta alkışlandı.

İmparatorluğun son günlerinde kahramanlık, iktidar ve sorumluluk kavramlarını tersyüz eden oyun, savaşı sona erdirmek için eylemsizliği seçen bir hükümdarın öyküsünü sahneye taşıdı.

Oyun, bu akşam ise Girne Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

Biletler, www.kibrisbiletcim.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satılıyor.