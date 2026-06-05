Kısa süre önce sosyal medyada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı, Kırgızistan’da yürüttüğü faaliyetler nedeniyle sert bir dille eleştirerek, “yasa dışı işler yaptığını” ima etmişti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuveyt’te görevlendirilen Atınç Keskin, hükümet içerisinde krize neden oldu.

Erhan Arıklı, hükümetin UBP kanadından “görevden alma olmadığı takdirde meclis çalışmalarına katılmayacağı” tehdidinde bulundu.

Kısa süreli krizin ardından, Dışişleri Bakanlığı Atınç Keskin’in görevine erken son vererek, adaya geri çağırdı.

Daha önce Kırgısiztan’da beş yıl görev yapan Atınç Keskin, son beş yılda da Kuveyt temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Önceki gün yayınlanan görevden alma kararnamesine göre, 1 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdürü/Temsilcisi olarak görev yapan Atınç Keskin görevden alındı.