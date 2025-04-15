Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Nisan 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46908" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Halil Bilener tarafından satılan bilete çıktı.

19 Mayıs’ta Özel Çekiliş

19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek özel çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

46908

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39464

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15688

67519

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16493

29639

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17081

53236

73748

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21842

26998

44721

56116

57521

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00988

05476

15027

15293

27829

38735

41888

52091

58665

66431

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03965

07471

22122

24745

25723

27570

29122

34446

71686

73189

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06908

16908

26908

36908

40908

41908

42908

43908

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47908

48908

49908

56908

66908

76908

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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98

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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