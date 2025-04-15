Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Nisan 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46908" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Halil Bilener tarafından satılan bilete çıktı.
19 Mayıs’ta Özel Çekiliş
19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek özel çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.
3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46908
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39464
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15688
67519
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16493
29639
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17081
53236
73748
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21842
26998
44721
56116
57521
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00988
05476
15027
15293
27829
38735
41888
52091
58665
66431
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03965
07471
22122
24745
25723
27570
29122
34446
71686
73189
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06908
16908
26908
36908
40908
41908
42908
43908
44908
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46998
47908
48908
49908
56908
66908
76908
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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98
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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