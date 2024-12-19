Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ekonomiye yönelik uygulamalarını eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Erhürman, “Bu zihniyet gitmezse aynı hataları her tarafta tekrarlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyen Erhürman, söz konusu düzenlemenin üzerinde çalışılması gerektiğini, yasa gücünde kararnameyle yapılmaması gerektiğini belirtti.

“7 ay önce yaptığın şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsan, özür dilemek zorundasın” diyen Erhürman, CTP’nin yıllardır yabancılara mülk satışının düzenlenmesi gerektiğini söylediğini anımsattı.

İnşaat sektörünün 7 ay içerisinde geldiği noktanın ortada olduğunu belirten Erhürman, ayda 150 daire satılırken, ayda 1 daire satılmaya başlandığını ifade etti.

Erhürman, yapılan düzenlemeyle yabancıların yapsat sektöründe yüzde 1 hisse bile alamadığına işaret ederek “Şimdi eskiye döndüler. Yap-sat sektöründe yabancılar yüzde 49 hisseyle ortak olabilecek” diye konuştu.

Batma noktasına gelmiş orta boy şirketlere yabancı yapsatçıların yüzde 49 ile ortak gireceğine işaret eden Erhürman, bunun sonucunda diğer şirketlerle bu şirketlerin rekabete gireceğini söyledi ve “Kazanan yabancı olacak” dedi.

Sanayi sektöründe de aynı durumun yaşandığının altını çizen Erhürman, “Türkiye’den gelen yatırımcıyla bizim yatırımcı eşit koşullara getiriliyor. 86 milyonluk nüfus için üretim yapan, girdi maliyetleri konusunda avantajlı olan sanayiciyle, buradaki sanayici gerçek anlamda rekabete girebilir mi?” diye sordu.

Hükümetin ekonomideki mantığının hep günü kurtarmaya yönelik olduğunu savunan Erhürman, “Piyasada yarattıkları güvensizlik tekrar toparlanamayacak. Riske açık olan alıcı ve yatırımcı buraya gözünü dikebilecek” dedi.

gelirlerde kayıp yaşanacağını belirtti.

Yükseköğretimde yaşananlardan dolayı da gelir kaybı olduğunun altını çizen Erhürman, casino turizmi dışındaki turizmin de “bitmiş olduğunu” savundu.

Ekonomiye zarar verildiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Sanayi sektöründe gelişmeler yaşanıyor. Narenciyeci ödenmedi. Harnupta dört aydır paralarını alamıyorlar. Kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış, oradan buraya geçişlerde yüzde 11 düşüş var. Ekonomi güneye kaydı.”

Her taraftan ekonominin “dört tarafına zarar veren bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu” savunan Erhürman, “Bizim bu zihniyetten kurtulmaktan başka çaremiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Bu zihniyet gitmezse aynı hataları her tarafta tekrarlamaya devam edecek. Havaalanı’nda yaptıkları hatalarla 1 milyar dolara ulaştı uğradığımız zarar” diyen Erhürman, insanların alım gücü düştükçe, güneye yönelmenin daha da artacağını söyledi.

“Bütün hesaplar çöküşe doğru gidiyor. Sürüklene sürüklene erken seçime gidecekler” diyen Tufan Erhürman, erken seçim çağrısını yineledi.

Erhürman, “Ne kadar geç iktidara gelirsek, enkaz da o kadar büyük olacak” dedi.