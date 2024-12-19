Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Postası TV’de programa katılarak kamu çalışanları, emekliler ve sigorta emeklilerinin maaşlarındaki konsolide uygulamasının kaldırılacağına dair yapılan açıklamaları yalanladı. Berova, hayat pahalılığı konusunda yanlış algılar yaratıldığını belirterek, hükümetin hayat pahalılığı uygulamasından vazgeçmediğini vurguladı.

Berova, "Yalan yanlış algı oluşturulabilecek söylemlerde bulunuluyor. Bu şekilde de konu anlaşılmaz bir hale geliyor. 2023 yılı ve 2024 yılı yüksek enflasyonla geçirdiğimiz iki yıl. Başbakan Ünal Üstel'in bu konuyla ilgili olarak verdiği talimat, yüksek enflasyonla alt gelir gruplarıyla bir ücret politikası oluşturulmasını istedi” dedi.

"2024 yılında 3 kez hayat pahalılığı uygulaması yaptık ve sadece oluşan reel ücretlere yansıması olarak değil, birleşik faiz gibi düşündüğüm gibi bir ortam içerisinde her bir hayat pahalılığının bir sonraki pahalılık üzerine de artılarının üzerine bindiği bir sistem yarattık” diyen Bakan Berova, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, hayat pahalılığının artmasını önlemek amacıyla çeşitli metotlarla çalışmalar yapıldığını ancak yüksek enflasyonun bu çabaları zorlaştırdığının altını çizdi.

2025 yılına ilişkin bakanlığın hedeflerini de açıklayan Berova, "Artık rakam verme zamanı geldi. 2025 yılında bu yıl gerçekleşecek olan enflasyon oranının yüzde 40 altında enflasyon öngörüyoruz. Bu bağlamda piyasaya vereceğimiz mesaj, öngörülebilir bir ekonomik parametreyi önünüze koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Berova, hayat pahalılığı konusunda ortaya atılan "hükümet hayat pahalılığı uygulamasından vazgeçti" iddialarını kesin bir şekilde reddetti ve "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz 2024 yılında 3 kez hayat pahalılığı vereceğimizi açıkladık, aynı zamanda bir yıl süreyle olacağını açık ve net olarak anlattık. Bütün bu söylemlerimize rağmen bazı algı oluşturucular, bu söylenmemiş gibi, yılda 3'ten 2'ye düşürüyorlar gibi yanlış, yalan, manipülatif haberler yaymaktan çekinmiyorlar" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın'ın Meclis'te yaptığı açıklamalara da değinen Berova, "Barçın'ın açıklamalarında insanların nasıl etkilendiğini, korktuklarını umursamadan yalan, yanlış beyanlarda bulunduğunu" belirterek, siyasetin bu şekilde yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Berova, son olarak, hayat pahalılığı uygulamasının yılda iki kez yapılmaya devam edeceğini ve yıl sonu İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle bir artış yapılacağını açıkladı. Ayrıca, konuya ilişkin birçok telefon aldığını belirten Berova, hayat pahalılığı uygulamasının 2025 yılında da devam edeceği mesajını verdi.