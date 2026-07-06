Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, önceki akşam 15 yaşındaki oğlunun evinin önünde yürüdüğü sırada araçla yanına yaklaşan kişiler tarafından gasp girişimine uğradığını, telefonunu vermemek için direnen çocuğun araç tarafından metrelerce sürüklendiğini duyurdu.

Yaşanan olayın ardından çocuğun devlet hastanesinin acil servisine götürüldüğünü belirten Büsküvütçü, acil serviste yeterli personel bulunmadığı gerekçesiyle özel hastaneye başvurduklarını ifade etti.

Büsküvütçü'nün açıklaması şöyle:

"Ülkemizin geldiği durum

15 yaşında çocuk akşam evinin önünde yürürken araçla yanına yanaşan kişiler tarafından gaspa uğruyor, telefonunu kaptırmamak için tutuyor ve araç metrelerce çocuğu sürüklüyor. Gece Devlet hastanesi acil servisinden giriş yapıyoruz ama maalesef içerde oğlumuza bakacak personel yok beklememiz söyleniyor. İç kanama, beyin kanaması vb durumları düşünerek korkuyoruz bekleyemiyor ve özel hastaneye koşuyoruz. Şükür ki ağır bir durum yok yara bere ve ezilmelerle bu belayı atlatıyoruz.

Oğlum kendi mahallesinde gezerken can ve mal güvenliği yoksa, hastaneye acilden girmesine rağmen tedavi olamıyor ve özele gelmek zorunda kalıyorsak, memleketi idare edenlerin durup bir düşünmesi gerekir. Siz idare etmek için bir Devlet teslim aldınız ama her geçen gün yaptığınız icraatlar ile devletin devlet olma özelliklerini yitirmesine sebep oluyorsunuz.

Polis teşkilatımızın failleri en kısa sürede yakalayacağından ve mahkeme karşına çıkaracağından eminim"