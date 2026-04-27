Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) yönetimini eleştirdi.

Partiden yapılan açıklamada, BRT’nin kamu yayıncılığı ilkelerini ihlal ettiği ve MDP’ye yönelik bir "ekran ambargosu" uygulandığı iddia edildi.

Büsküvütçü açıklamasında, MDP’nin kamu yayıncılığı yapan BRT ekranlarında yer bulamamasının sebebi soruldu.

BRT’nin bir kamu malı ve halka ait olduğunun altı çizilen açıklamada, BRT yönetimine ve Kurum Müdürü Meryem Özkurt’a da sorular iletildiği, gelecek cevabın ise kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağı duyuruldu.