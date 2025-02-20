Haravgi gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Rum Bakan Vafiadis’in Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karacov’la Polonya’da bir görüşme gerçekleştirdiğinin duyurulduğunu yazdı.

Açıklamaya göre Karacov, iki ülke arasındaki bayındırlık ve ulaşım alanlarındaki iş birliğinin mükemmel durumda olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülkenin “Avrupa Baltık Denizi, Karadeniz ve Ege Körfezi Ulaşım Koridoru"na katılmış olmalarının büyük işbirliği fırsatları yarattığını vurguladı.

Habere göre Vafiadis ise görüşmede, iki ülke arasında devam eden iş birliği için mevkidaşına teşekkürlerini iletti.