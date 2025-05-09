Alithia’nın “Limasol’da Gizemli İş Kazası” başlığıyla aktardığı habere göre hidrolik ustası Yorgos Konstantinu (43) çarşamba günü apartman inşaatının asansör boşluğunda ölü bulundu. Vücudunda, yüksekten düşmeyi kanıtlayan travmatik beyin hasarı ve diğer yaralanmalar saptanan Konstantinu’nun öldüğü sırada inşaatta çalışan başka işçi olmaması nedeniyle olay gizemli görülüyor. Konstantinu’nun asansör boşluğuna kazara mı yoksa birinin itmesi sonucu mu düştüğü araştırılıyor.

Baf’ta çarşamba günü meydana gelen iş kazasında ise 34 yaşındaki Abdullah Hüseyin isimli Suriyeli işçi hayatını kaybetti. Olay, Hüseyin’in, çalıştığı inşaatın üst katına kalas demeti kaldıran bir fortklif aracın altından geçtiği sırada kalasları taşıyan ipin kopması ve üzerine düşmesiyle meydana geldi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Suriyeli kurtarılamadı. Kazayla ilgili fortklif sürücüsü ile müteahhit tutuklandı.

Öte yandan Politis bu yıl meydana gelen iş kazalarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazeteye açıklama yapan Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas, iş kazalarının ana sebebinin yüksekten veya kuyulara düşme olduğuna işaret etti. Matsas 2024’ün tamamında 5 ölümlü iş kazası yaşanırken 2025’in başından bugüne kadar meydana gelen ölümlü iş kazası sayısının 6’ya ulaştığına dikkat çekti.