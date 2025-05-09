Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun katılımıyla dün gerçekleştirdiği toplantıda yeni bir kooperatif bankasının kurulması konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre, “Kooperatif İlerletme Şirketi Başkanı” Panikos Habas komitede yaptığı konuşmada, hükümetten para talepleri olmadığını ancak banka için bina tahsis edilmesini istediklerini söyledi.

Habas’ın diğer taleplerine de yer veren gazete, Papanastasiu’nun ise, bina talebine olumlu baktıkları yanıtını verdiğini belirtti.

Habere göre Habas ayrıca, yakın zamanda işbirliği anlaşmalarını imzalayacaklarını ve hisse satışı için halka arza çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

Meclis komite başkanı Zaharias Kulias ise, tüm sürecin Merkez Bankası gözetiminde devam ettiğini belirtti; komitede yer alan bazı milletvekilleri de yeni banka oluşumunun olası faydalarına değinerek destek belirttiler.