Muratağa-Sandallar şehitleri ile Atlılar şehitleri, dün düzenlenen törenlerle anıldı.

Muratağa-Sandallar şehitleri için, Muratağa-Sandallar Şehitleri Anıtı, Atlılar şehitleri için de, Atlılar Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törenlerde, protokol sırasına göre çelenkler anıtlara sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, katliamın 51. yıldönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılar ve katliamlara işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Barış Harekatının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tatar, bunun ayrıca Kıbrıs Türk halkının en önemli tarihi olduğunu ifade ederek, Barış Harekatı sonrası çözüm için toplantılar yapıldığını ancak bunların kabul görmediğini ve ikinci Barış Harekatı yapıldığını kaydetti.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının çok acı, insafsız olduğunu, bu katliamların Rum tarafında da “cezalandırılmamış cinayet” olarak yer aldığını işaret eden Tatar, burada yaşananların “İnsanlık tarihinde görülmemiş bir katliam” olduğunu dile getirdi.

Bugün Gazze’ye bakınca barış, huzur, güvenlik içinde yaşamanın değerinin öneminin daha iyi görüldüğüne işaret eren Tatar, bunu Türkiye ve TSK’ya borçlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitlik gezildi ve çiçekler bırakıldı.

Muratağa Sandallar şehitlerinin anma töreni ardından Atlılar şehitleri de, Atlılar Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

KATLİAMIN TARİHÇESİ

14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs´ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledildi

Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldı

Daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü

Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldü

Cesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi. Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı. 15 Ağustos günü Atlılar köyü basıldı.

Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü. Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi.

Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları 30 adam tarafından gerçekleştirildi.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu. Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı

1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı.

Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı.

Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü.