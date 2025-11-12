Ayaklı Gazete’ye ulaşan Havalimanı’nda çalışan görevli bir vatandaşımız bize gönderdiği fotoğraflarla havalimanı yolundaki tehlikeye dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Duyarlı vatandaşımız dün sabaha yakın çektiği fotoğrafta görülen keçinin Havalimanı yakınındaki tünelin orada çekildiğini belirterek “Bu keçi Ercan Havalimanı tünelinin kuzey girişinin üzerinde bir hafta, 10 gündür orada.” diye konuştu.

Bu keçinin bölgedeki bir hayvancının davarından kaçmış olabileceğini belirten duyarlı vatandaşımız, uzun süredir tünel bölgesinde görülen keçinin hem trafiği hem de hayvanın güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Duyarlı vatandaşımız yetkililerden birilerinin canı acımadan bu duruma müdahale etmesini isteyerek yetkilileri göreve davet etti.