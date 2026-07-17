AKSA 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi, Teknik Direktör Abdullah Özerinç'in raporu doğrultusunda önemli bir transferi neticelendirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan deneyimli hücum oyuncusu Baran Derin’i 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Tecrübeli hücum oyuncusunun, Yeniboğaziçi takımının hücum hattında önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

KALEYE HALUK ÇAKAR TAKVİYESİ

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında deneyimli kaleci Haluk Çakar’ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan Haluk Çakar ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık kiralık transfer konusunda anlaşmaya varıldı.

Transfer görüşmeleri ve imza törenine kulüp asbaşkanı Arif Tuğce ile yönetim kurulu üyesi İbrahim Gökova da katıldı.