Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ahmet Miralay (Gaziköy SK), Aspur Yükselir (Dika SK), Ayberk Payas (Dika SK), Hakan Özoğul (Akdoğan SK), Mert Erol (Ergazi GSK), Özal Yalçın (Tatlısu Seracılar GSK), Sami Ced (Akdeniz KSD)

3 Maç: Doğan Bayırlı (Büyükkonuk SKD), Seyhan Keskinel (Akdoğan SK), Şaban Porsnok (Pergama SD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Yılter Cambaz (Balıkesir SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ayhan Karakuyu (Yarköy PGSK), Aykut Kayışkanat (Chapter One Göksu SD), Bekir Bilgi (Pergama SD), Caner Özkarataş (Yenikent Perçinci SK), Cem Kaygısız (Tatlısu Seracılar GSK), Dursun Ali Karakaş (Kumyalı SK), Gökdeniz Bayraktar (Ötüken TKOSK), Halil İbrahim Çocuk (Akdoğan SK), Halil İbrahim Sivri (Dika SK), Hamis Çakır (T. Ersalıcı Tepebaşı SK), Mehmet Dövencik (Ergazi GSK), Müslüm Atay (Dika SK), Oğuzhan Duran (Civisil Ardahan SK)

Omaykan Çekiç (Mutluyaka HSK), Salih Babaç (Tatlısu Seracılar GSK)