Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-17 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı
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KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Aydın Yavuz (Pınarbaşı ÇSK),Murat Ölçer (Yenikent Perçinci SK), Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)

4 Maç: Yalın Sakallızade (Dika SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Hüseyin Konyalıoğlu (Pınarbaşı ÇSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Kemal Kaya (Eurocoast Saka SK), Serdar Efe Yüce (Korkuteli GD)