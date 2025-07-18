Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-17 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Aydın Yavuz (Pınarbaşı ÇSK),Murat Ölçer (Yenikent Perçinci SK), Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)

4 Maç: Yalın Sakallızade (Dika SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Hüseyin Konyalıoğlu (Pınarbaşı ÇSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Kemal Kaya (Eurocoast Saka SK), Serdar Efe Yüce (Korkuteli GD)