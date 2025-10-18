Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de fikstür çekiliyor. 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak olan lig ile alakalı fikstür çekimi 21 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Öte yandan KTFF’den daha önce yapılan duyuruda ligin transfer dönemi ve grupları da açıklanmıştı. Buna göre ligde transfer dönemi 17-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak oynanacak iki grup şu şekilde;

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Akdoğan Spor Kulübü

Çanakkale Türk Spor Kulübü

Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü

Dipkarpaz Spor Kulübü

Dörtyol Spor Kulübü

Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü

Tuzlaspor

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü

Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Yenierenköy Türk Spor Kulübü

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü

Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü

Denizli Spor Kulübü

Gaziveren Spor Kulübü

Girne Halk Evi Spor Kulübü

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü

Ortaköy Spor Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü

Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü

T. Ersalıcı Tepebaşı Spor Kulübü