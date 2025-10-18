Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de fikstür çekiliyor. 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak olan lig ile alakalı fikstür çekimi 21 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
Öte yandan KTFF’den daha önce yapılan duyuruda ligin transfer dönemi ve grupları da açıklanmıştı. Buna göre ligde transfer dönemi 17-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak oynanacak iki grup şu şekilde;
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Akdoğan Spor Kulübü
Çanakkale Türk Spor Kulübü
Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü
Dipkarpaz Spor Kulübü
Dörtyol Spor Kulübü
Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü
Tuzlaspor
Türkmenköy Aydın Spor Kulübü
Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü
Yenierenköy Türk Spor Kulübü
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü
Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü
Denizli Spor Kulübü
Gaziveren Spor Kulübü
Girne Halk Evi Spor Kulübü
Karaoğlanoğlu Spor Kulübü
Ortaköy Spor Kulübü
Ozanköy Spor Kulübü
Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü
T. Ersalıcı Tepebaşı Spor Kulübü
- DR. FAZIL KÜÇÜK