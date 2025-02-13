Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Şubat 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Omaykan Çekiç (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

1 Maç: Burak Akyıl (Karaoğlanoğlu SK), Burak Aşan (Ortaköy SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Meyti Ateş (Yenierenköy TSK), Caner İyici (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Erol Adem (Düzova GSK), Ayberk Payas (Nurol Cons. Dörtyol SK), Ardahan Orbay (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Emre Can Karadaş (Karaoğlanoğlu SK), Ferit Portakalcıoğlu (Karaoğlanoğlu SK)