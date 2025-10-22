Soydan SAKALLI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de fikstür çekildi.
8 – 9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak olan lig ile alakalı fikstür çekimi Salı günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda ilk hafta programı şu şekilde;
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Çanakkale Türk Spor Kulübü – Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü,
Yenierenköy Türk Spor Kulübü – Dörtyol Spor Kulübü,
Tuzlaspor – Dikmen Gücü Spor Kulübü,
Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü – Türkmenköy Aydın Spor Kulübü,
Dipkarpaz Spor Kulübü – Akdoğan Spor Kulübü,
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Denizli Spor Kulübü – Tepebaşı Spor Kulübü,
Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü – Ozanköy Spor Kulübü,
Girne Halk Evi Spor Kulübü – Gaziveren Spor Kulübü,
Karaoğlanoğlu Spor Kulübü – Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü,
Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü – Ortaköy Spor Kulübü