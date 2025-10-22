Karavezirler: “Sporumuz adına atılacak adımları heyecanla bekliyoruz.”
Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de fikstür çekildi.

8 – 9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak olan lig ile alakalı fikstür çekimi Salı günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda ilk hafta programı şu şekilde;

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Çanakkale Türk Spor Kulübü – Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü,

Yenierenköy Türk Spor Kulübü – Dörtyol Spor Kulübü,

Tuzlaspor – Dikmen Gücü Spor Kulübü,

Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü – Türkmenköy Aydın Spor Kulübü,

Dipkarpaz Spor Kulübü – Akdoğan Spor Kulübü,

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Denizli Spor Kulübü – Tepebaşı Spor Kulübü,

Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü – Ozanköy Spor Kulübü,

Girne Halk Evi Spor Kulübü – Gaziveren Spor Kulübü,

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü – Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü,

Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü – Ortaköy Spor Kulübü