Kurum çalışanı Damla Soyalp’in böbrek hastası olan annesi Mediha Çerkezler’e bir yıl önce böbreğini bağışlamasıyla gerçekleştirilen nakli konu alan “66” isimli belgeselin ilk gösterimi, cuma akşamı saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın himayelerinde, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan belgeselin ilk gösterimi, eş zamanlı olarak BRT 1 ekranlarında da izleyiciyle buluşacak.

BRT kameramanları Ali Cüneyt Sağdıç, Murat Bulut, Veli Kocaismail ve Metehan Azizoğlu’nun görüntülediği, röportajlarını BRT muhabiri Özlem Tüylüoğlu’nun yaptığı, Mehmet Alasya tarafından kurgulanan belgeselin yönetmenliğini ise metin yazarlığını da yapan Damla Soyalp gerçekleştirdi.