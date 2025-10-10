Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde önemli yeri bulunan TMT Komutanı, Bayraktar, “Bozkurt” Kenan Çoygun ölümünün 20. yıl dönümünde törenle anılacak.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, anma töreninin 13 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Mücahitler Sitesi Büyük Toplantı Salonunda yer alacağını bildirdi.
Bayar, 12 Ekim 2005 Tarihinde, Ankara’da yaşamını yitiren Çoygun’u rahmet sevgi, saygı ve şükranla andıklarını belirtti.
Emekli General Kenan Çoygun; 1962 – 1967 yıllarında, Türk Mukavemet Teşkilatı Bayraktarı olarak Kıbrıs’ta görev yaptı.