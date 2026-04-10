Sendikaların, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek sağlıkta örgütlü sendikaların direnişine destek belirttiği yerde konuşan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, hükümetin ülke için tehlikeli hale geldiğini ve kamu sağlığını bitirdiğini ileri sürdü.

Özgöçmen, “Hükümet olduğunu iddia eden ve kendini devletin gücüyle yöneten Ünal Üstel hükümeti bu ülkeye ciddi zarar vermektedir. Üstel ‘sağlık atılım yılı olacak’ dedi ama attığı doğrudur. Sağlığı çöpe attı. Kamu sağlığını bitirdi.” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, “Günlerdir mücadele vermekteyiz. Sağlık Bakanı en ufak bir eyleme katılındığı zaman tehdit ederek eylemlere katılanları sürgün ediyor. Örneğin beni ve birlik başkanımızı kamudan atmaya çalışıyorlar.” dedi.

"Artık hükümetin tek yapabildiği" şeyin grevleri ertelemek olduğunu kaydeden Özgöçmen, eylemlere ve grevlere katılanların görev yerinin değiştirildiğini, tehdide ve baskıya maruz kaldıklarını, kendisinin de “devletin zarara uğratıldığını belgeleriyle ispatladığı için” mahkemelik olduğunu savundu.

Özgöçmen, hastane yapıldığını fakat içinde çalışacak personel sayısının düşünülmediğini ileri sürerek hemşirelik bölümlerine bursların kaldırıldığını, yerli hemşirelik okuyan öğrenci kalmadığını söyledi ve “hastanelere personelin nereden geleceğini” sordu.

Öte yandan Özgöçmen, hayat pahalılığına ilişkin yapılmak istenen düzenlemelere karşı yapılan grev ile eylemler ardından kendisi ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı’nın polis tarafından ifadeye çağrılıp haklarında dava okunduğunu duyurdu ve tepki gösterdi.

Sağlık emekçilerinin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında insanca yaşam taleplerini dile getirdikleri için "baskı altına alınmalarının" kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özgöçmen, “Yapılan grev, anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştirilmiş meşru bir eylemdir.” dedi.

Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Sendikal faaliyetlerin kriminalize edilmesi yalnızca ilgili sendika ve meslek örgütlerine değil, aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve örgütlenme hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Bu tür uygulamalar, demokratik değerlerle bağdaşmadığı gibi toplumsal barışı da zedelemektedir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz ki; sağlık çalışanlarının sesi susturulamaz, hak arama mücadelesi engellenemez. Yetkilileri, bu yanlış uygulamadan derhal geri dönmeye ve emekçilerin demokratik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.”