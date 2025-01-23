Güzelyurt ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan Arif Semerci’ye ait mandıraya giren başıboş köpekler, 9-10 adet besi tavuğunu parçaladı.

Mandıra sahibi Semerci, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğunu ve başıboş köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan Semerci, yaşadığı zarar nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

“Bizler geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu zararımı, ziyanımı kim ödeyecek? Yetkililer bu duruma bir an önce çözüm bulmalı.”

Semerci, başıboş köpeklerin veteriner dairesi tarafından çiplenmesi ve kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, köpek ve diğer evcil hayvan besleyen kişilerin denetim altına alınmasını talep ederek şu öneriyi sundu:

“Nasıl ki hayvanlarımıza kulak numarası alıyorsak, evcil hayvan besleyen kişilere de çip takma zorunluluğu getirilmeli. Bu hayvanlar sahipsiz bırakıldığında başkalarına zarar veriyor.”

Semerci, meclisten başıboş köpeklerle ilgili ivedilikle bir yasa çıkarılmasını ve bu konuda etkin önlemler alınmasını talep etti. Özellikle sahipsiz bırakılan hayvanların doğada beslenme ihtiyacını karşılamak için başka hayvanlara zarar verdiğini vurgulayan Semerci, yetkililere çağrıda bulunarak bu durumun bir an önce çözülmesini istedi.

Başıboş köpeklerin kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması, yalnızca bireysel mağduriyetlere değil, hayvancılık sektöründe daha büyük sorunlara yol açabilecek bir tehdit olarak görülüyor. Semerci, tüm hayvan yetiştiricilerinin bu sorunun çözümü için destek beklediğini ifade etti.