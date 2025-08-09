Haftalık gıda denetimlerinde ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı, yerli ürünlerden börülcede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine Devlet Laboratuvarı'nda analiz yapıldı, ardından sonuçlar Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 27 numunenin tamamı, yerli ürünlerde ise 16 numunenin 15’i temiz çıktı.

Gelincik köyü sakini Zeynep Arslan’a ait “Börülce”de tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptanması nedeniyle ürün imha edilecek.