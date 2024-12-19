Güney Kıbrıs’ta “Yukarı Polemidya’da” (Yukarı Binatlı) açık bir alanda bir miktar mühimmat ve uyuşturucu bulundu.

Söz konusu bölgede açık alanda içerisinde tabanca ve mermi bulunan bir çanta bulunmasının ardından Rum yetkili birimlerinin alarma geçtiğini yazan Alithia gazetesi, bunun akabinde bölgede yapılan araştırmada ise çalıların ve taşların altında iki tabanca, bir revolver tipi tabanca, bir miktar mermi, el yapımı patlayıcılar, patlayıcı madde aynı zamanda 1,5-2 kilo da uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Rum polisinin mühimmatın ele geçirilmesiyle bir suç eyleminin önlendiğini düşündüğünü ileten gazete, ilk bakışta ele geçirilen mühimmatın kullanılabilir durumda olduğunu kaydetti.

Fileleftheros ise haberinde ele geçirilen mühimmatın DNA testine ve balistik incelemeye gönderildiğini yazarken, mühimmat ve uyuşturucunun Yukarı Polemidya’daki askeri kampın yakınlarındaki bir açık alanda bulunduğunu belirtti.

Gazete dört gün önce “Lefkoşa’da Mağusa Kapısı” yakınlarında çalışabilir durumda iki silah bulunduğunu ekledi.

Öte yandan Filelefteros’un haberine göre, son bulunan bir tabancanın Türk menşeli olduğu, önceki gün Limasol’un Üst Polimidia askeri kampına yakın bir açık alanda bulunan üç silahtan biri olduğu bildirildi.

Philenews’ten alınan bilgilere göre, tabancalar, şarjörleri, mermi sayısı, havan mühimmatı, dört yangın söndürücü ve metalden yapılmış bir boru tipi el yapımı cihaz, bir askeri çanta içinde, bir çalının ve taşların altına gizlenmiş olarak bulundu

Haberde, “ Yangın söndürücüler boştu ve patlayıcı maddeyle doldurulmaya hazır, olası bombalı saldırılar için kullanılmak üzere hazırlanmıştı” denildi

Limasol Cinayet Bürosu (TAE) dedektifleri, dün silahların bulunduğu bölgede ve çevresinde yerinde araştırmalar yaparak, silahları geçici olarak saklayan kişilere ulaşmak amacıyla başka nesneler veya deliller aradı.

Haberde” Polis, silahların suçlu unsurlara ulaşacağına emin, çünkü silahlar tam işlevsel durumda bulunmuş” iddiasına da yer verildi