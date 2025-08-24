Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kariyerinde 4’üncü şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya daha imza attı.

2018, 2022 ve 2023 yıllarında bu organizasyonda şampiyonluk elde eden Doğukan bugün yağmur altında zor koşullarda başlayan yarışı 56.51'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Dünyanın önde gelen Açık Su Yüzme Organizasyonu olarak gösterilen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına 81 ülkeden 2900 sporcu katıldı. 6.5 km.'lik parkurda Kanlıca İskelesin'den başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında tamamlanan yarışta Doğukan Ulaç büyük bir başarıya daha imza attı.